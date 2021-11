Al Teatro Zig Zag di Via Canfora 69, va in scena, sabato 13 alle ore 18.00 e domenica 14 novembre alle ore 11.00, si replica lo spettacolo di prosa e pupazzi "Il Barone di Munchhausen", secondo appuntamento di una stagione che si prevede ricca di sorprese entusiasmanti per i piccoli spettatori, nell’adattamento che Letizia Catarraso, che firma anche la regia, ha tratto dall’omonima opera del Bibliotecario Tedesco Rudolph Raspe. Le avventure del simpatico personaggio sono interpretate da Alessandro e Filippo Aricò con l’aiuto di oggetti e burattini e l’interazione del pubblico dei piccoli spettatori. Prenotazione obbligatoria al 330843843. Regole Anticovid e sanificazione locale.

