Il Carnevale sociale di Catania

Sta per iniziare la nona edizione del Carnevale Sociale di Catania portando con sé una festosa carovana di artisti e due street parade: sabato 10 febbraio, con partenza alle ore 16.00 da Via Zuccarelli 36 per percorrere le strade del quartiere San Cristoforo e domenica 11 febbraio, con raduno alle ore 16.30 in Via Etnea - ingresso Villa Bellini, per attraversare tutto il centro storico tra danze, canti, musica, costumi, esibizioni fino a raggiungere il Castello Ursino e continuare la festa tra musica e balli in Piazza dei Libri (Piazza Federico di Svevia 92-94).

Quest’anno, oltre alle tradizionali tappe catanesi, il Carnevale Sociale sconfinerà anche a Palermo, per sfilare venerdì 9 febbraio nel quartiere della Kalsa, grazie a un progetto dell’Associazione Handala in partenariato con la cooperativa Trame di Quartiere, e una nutrita delegazione palermitana parteciperà alla parata catanese dell’11 febbraio.

Gli eventi dedicati:

9 febbraio: “Il Carnevale Sociale 2024” Palermo

10 febbraio: “Il Carnevale Sociale 2024 di San Cristoforo”

11 febbraio: “Il Carnevale Sociale 2024 di Catania: Un? per tutt3 tutt3 per un?”