Spettacolo 'Il gobbo di Notre Dame'

Forti emozioni alla Sala de Curtis con una storia vibrante di sentimenti e passione. "Il Gobbo di Notre Dame". Musical in due atti. Un racconto emozionante e divertente incorniciato dalla stupenda colonna sonora Disney. Coreografie originali e canzoni dal vivo. Il Musical è tratto dal romanzo storico Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, pubblicato nel 1831, quando l'autore aveva 29 anni. Fu il primo grande successo dello scrittore francese: venne infatti immediatamente accolto con grande favore, nonostante la censura del tempo. Il titolo fa riferimento alla celebre cattedrale di Parigi, uno dei luoghi principali dove è ambientato l'intreccio, cuore della Francia basso medievale, al tempo del re Luigi XI, nel 1482.

La storia narra di Quasimodo, giovane e deforme campanaro che vive segregato nella chiesa. Quasimodo è un ragazzo sensibile e geneneroso che sogna di vivere tra la gente comune, fugge dalla morsa del suo precettore e si innamora della zingara Esmeralda, finendo in una spirale di eventi che lo cambieranno nel profondo. Per portare in scena questo immenso capolavoro, si è scelto di creare una versione teatrale attraverso un adattamento fedele all'originale ma alleggerito da un lieto fine di stampo disneyano.

Una storia che è un inno all'accettazione della diversità, uno spettacolo adatto a spettatori da zero a novantanove anni.

Scegli l'abbonamento più adatto alle tue esigenze: Solo spettacolo. Con degustazione dolcetti&liquore. Con primo piatto e vino. Goditi i nostri spettacoli in un ambiente confortevole; una sala bistrot particolare ed unica nel suo genere. Vivi l'emozione del Teatro a pochi passi dal palco. Convenzionati con #cartadeldocente Scopri le nostre offerte! Info 095-2163275 o 392-7987593. ORARI BOTTEGHINO - DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ Dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Teatro Sala de Curtis via Duca degli Abruzzi 6-A Catania.