"Il gusto si racconta"Tre Bicchieri special edition con lo Chef Nino Ferreri

Una serata d’onore con due protagonisti: da un lato il Vulkà Etna Rosso Doc, Tre Bicchieri nella guida Vini d’Italia 2023 del Gambero Rosso, dall’altro Nino Ferreri, uno degli chef emergenti della scuola siciliana che continua a sfornare talenti con una straordinaria frequenza. ‘Il gusto si racconta’ propone a Trecastagni un altro dei suoi eventi che hanno caratterizzato in questi anni il binomio vino-cucina gourmet. L’appuntamento è per mercoledì 26 ottobre, all’Osteria di Cantine Nicosia, una serata dedicata alla nouvelle vague della cucina contemporanea siciliana impreziosita da una degustazione dei vini dell’azienda di Trecastagni che hanno ottenuto, dal 2017 per sette anni consecutivi, il massimo riconoscimento dal Gambero Rosso. La degustazione (esclusiva apertura di serata con inizio alle ore 19, riservata solo ai più fortunati che riusciranno a prenotare in tempo) sarà condotta da Nino Aiello, una delle più autorevoli firme del giornalismo enogastronomico, e Maria Carella, l’enologa di Cantine Nicosia.

Ecco etichette e annate storiche in degustazione:

- Vulkà Etna Rosso 2020 (Tre Bicchieri 2023)

- Lenza di Munti 720 slm Etna Rosso 2018 (Tre Bicchieri 2022)

- Tenute Nicosia Monte Gorna Etna Rosso Riserva 'Vecchie Viti' 2013 (Tre Bicchieri 2020)

- Tenute Nicosia Monte Gorna Etna Rosso Riserva 'Vecchie Viti' 2012 (Tre Bicchieri 2019)

- Tenute Nicosia 'Sosta Tre Santi' Nero d'Avola Riserva 2010 (Tre Bicchieri 2017)

A seguire la cena a sette portate firmata da Nino Ferreri, chef del ristorante LIMU di Bagheria che sarà ospite per l’occasione dello chef resident Angelo Cinquerughe.

Ecco programma e menù della cena-evento:

Ore 20.30 Il Benvenuto in Osteria a cura del resident chef Angelo Cinquerughe

Ore 21.00 Cena d’autore a cura dello chef ospite Nino Ferreri del LIMU Restaurant e del resident chef Angelo Cinquerughe

- La stagione del capone Capone marinato...maionese all’aringa affumicata, insalata liquida di finocchio e mandarino verdedello chef Nino Ferreri

- Barbecue mon amour! Totano arrosto in salsa bbq, spuma di patate alle erbe e chips di riso al nero dello chef Nino Ferreri

- Passeggiata d'autunno sull’Etna Gettoni golosi di pasta fresca in tre versioni, infuso ai profumi del sottobosco etneo dello chef Nino Ferreri

- Come le foglie...fra mare e terra Tartare affumicata di gambero rosso, salsa agrumata all'anice stellato e menta, crudo di porcino dell'Etna e lampone dello chef Angelo Cinquerughe

- Dai Pirenei ai Nebrodi passando per Aci Crepinette di maialino nero dei Nebrodi, cavolo trunzu di Aci (Presidio Slow Food) e jus al limone verdello dello chef Nino Ferreri

- Pensando a una torta di mele Mele dell’Etna caramellate, zabaione, melagrana e lingue di gatto dello chef Nino Ferreri

