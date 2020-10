“Il Medico Pasticcione”, nuovo spettacolo di burattini al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania dal 17 a al 25 ottobre, il sabato pomeriggio alle 18 e la domenica mattina alle ore 11.00. La misurazione della temperatura e la sanificazione, nostre giornaliere attività di queste tempi, saranno affidate in questo nuovo spettacolo di burattini addirittura a Sganarello personaggio creato dal grande drammaturgo francese Molière nel ‘600 su ispirazione delle maschere della Commedia dell’Arte dei comici italiani.

Un modo intelligente per sdrammatizzare ed insieme invitare alla prudenza (a proposito venite con tranquillità a teatro: è uno dei luoghi più sicuri che esistano!) Tratto da un canovaccio della tradizione che Letizia Catarraso, che ha costruito i burattini, anche quelli che sono ancora in vendita per l’autofinanziamento, ha rieditato ispirandosi liberamente anche ad altri atti unici di Molière, è un classico spettacolo di burattini con il coinvolgimento del pubblico dei bambini.

Sganarello, servo ingenuo e un po' tonto, si trova a dover impersonare un medico che per aiutare il padrone innamorato, si perde in trucchi, svarioni e citazioni strampalate Filippo Aricò, da esperto burattinaio sa proporre per il solluchero dei presenti, i giusti tempi comici e divertentissimi scherzi di bastonate e baruffe tipiche di questa forma popolare del teatro di figura. Inserimento fuori programma il personaggio del cane Napoleone, figura ormai cara agli estimatori del teatro Zig Zag. Prenotazione obbligatoria al 330843843.