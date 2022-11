Il mondo della ristorazione a Ristora Hotel Sicilia: dal 13 al 16 novembre a Sicilia Fiera

Il mondo della ristorazione si dà appuntamento a Ristora Hotel Sicilia, da 17 anni il punto di riferimento per gli operatori dei settori gelateria, pasticceria, panetteria, pizzeria, caffetteria, food and beverage del Sud Italia. Una fiera nata a Catania, in casa Confcommercio, per proporre innovazione e presentare tutte le novità del mercato: materie prime ed ingredienti, macchinari e attrezzature, ma anche arredamento, packaging e servizi. Dopo la brillante edizione del 2019, che ha visto sfiorare la soglia dei 10.000 visitatori, la pausa forzata dovuta alla pandemia e una ripartenza soft nel 2021, lo staff di Expo Mediterraneo ha preparato una nuova edizione di ricca di novità.

A cominciare dalla location: il nuovo Hub Sicilia Fiera di Misterbianco – Catania, che accoglierà RHS in uno spazio di 8.500 mq concepito per favorire il business tra aziende di calibro nazionale ed operatori professionisti. Nel padiglione C2 si svolgerà il salone della ristorazione, che quest’anno ospiterà più di 80 aziende che presentano i migliori prodotti e servizi offerti dai marchi più prestigiosi, quasi 1.000. Il padiglione C1 sarà dedicato al settore balneare con Solarium Meeting, il salone nel salone, vetrina espositiva per arredi outdoor, accessori e servizi da spiaggia. Ogni anno sono invitate in fiera più di 30.000 aziende siciliane e non solo; tutti i visitatori accreditati a RHS costituiscono, per gli espositori, un bacino di nuovi potenziali clienti, attratti dagli stand sempre più funzionali e scenografici, dalle innumerevoli attività - dimostrazioni, talk show, workshop e incontri formativi - organizzate per presentare le novità e rendere la visita in fiera un’esperienza indimenticabile. E se protagoniste saranno certamente le aziende espositrici, direttamente con le casi madri, anche il ricco calendario di eventi sarà una attrazione in più per i visitatori.

Nelle due grandi aree, all’interno del padiglione C2, il team di Expo Mediterraneo organizza con partner di spessore momenti dedicati a temi diversi: dal gelato alla pizza, dalla carne al pane, dalla birra alla pasticceria e approfondimenti sulle nuove tecniche di cottura, dimostrazioni di nuove macchine e attrezzature, presentazioni di servizi sempre più innovativi per le aziende La Federcarni ha scelto RHS per la semifinale del campionato nazionale giovani macellai. Il concorso di gelateria organizzato da un noto brand internazionale vedrà sfidarsi maestri gelatieri provenienti da tutta l’isola, così come la gara tra 20 pizzaioli siciliani organizzata in partnership con la rivista specializzata Pizza e Pasta Italiana. Anche il Sindacato Italiano Balneari della Confcommercio ha approfittato del salone per riunire gli associati alla presenza del presidente nazionale per fare il punto sulla situazione delle concessioni balneari.

“Ristora Hotel Sicilia è cresciuta nel tempo diventando un grande contenitore – ha detto il presidente di Expo Mediterraneo Rosario Alfino - , va oltre la fiera espositiva perché è diventata occasione di incontro e di confronto su tematiche attuali che riguardano vari settori legati al mondo dei pubblici esercizi, dell’accoglienza, del turismo e del Ho.Re.Ca in generale. Non dimentichiamo che la fiera ha sempre una duplice missione: da un lato promuovere l’ospitalità, i prodotti tipici, la nostra cucina e il nostro territorio; dall’altro presentare i migliori prodotti e servizi offerti dai marchi più prestigiosi per creare occasioni di business a sostegno del tessuto imprenditoriale dell’isola”. Vista la valenza dell’evento, Ristora Hotel Sicilia gode del patrocinio della Regione Sicilia, dell’Assessorato regionale Attività Produttive e dell’Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo. Il taglio del nastro della 18° edizione di Ristora Hotel Sicilia si terrà domenica 13 novembre alle ore 11.00 presso il padiglione C2 di SiciliaFiera, Misterbianco (CT). La manifestazione si svolgerà fino a mercoledì 16.