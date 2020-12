Il Natale a misura di bambino

Il Natale è alle porte e per illuminare le giornate dei più piccoli abbiamo pensato a quattro appuntamenti, nel fine settimana, dedicati al periodo più colorato dell'anno con delle attività a tema natalizio in cui prepareremo insieme tante decorazioni natalizie utilizzando materiali di riciclo. Gli appuntamenti: sabato 12 e domenica 13 - sabato 19 e domenica 20 dalle h.10.00 alle h.11.15. Dettagli evento: • Costo attività laboratoriale 6 € • Durata attività 75 minuti • Appuntamento all'orario d'inizio davanti al Chiostro della Villa Bellini di Catania • Massimo 10 partecipanti (minimo 5) per turno • Età consigliata 4 - 13 anni-PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA nel rispetto delle misure COVID-19. Prenotazioni: 3668708671 o guidect.eventi@gmail.com.