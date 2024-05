Storie per bambini da Libò: 'Il piccolo bruco mai sazio'

Venerdì 31 maggio ore 17.30 da LIBO' libreria: Tutti i bruchi diventeranno farfalle, ma come fanno? Per imparare uno dei misteri della natura, per crescere insieme a un simpatico bruco che non smette mai di mangiare, per diventare farfalle e spiccare il volo, tra fantasia e realtà.

Età: 4-6 anni. Storie al Kamishibai con GraceIllustrazioni. Dopo la lettura, giochi e creatività per prendere il volo e trasformarci in farfalle. Vestiti sporcabili e comodi! Evento a pagamento e su prenotazione: 095 228 9249.