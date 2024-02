Spettacolo 'Il pirata'

“Il Pirata” è lo spettacolo che andrà in scena al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 dal 17 febbraio al 3 marzo, il sabato alle 18 e le domeniche alle 11 e alle 18. Filippo Aricò e Letizia Catarraso hanno scoperto questo personaggio storico, il pirata catanese Paolo da Campo vissuto nel XV secolo ed hanno realizzato questo spettacolo pluripremiato che racconta con i mezzi della prosa, del teatro dei burattini, delle ombre e con i pupi siciliani, la vicenda avventurosa della sua vita. Per piccini e per grandi. Prenotazione obbligatoria al 330843843. Ingresso 5 euro. Durata un’ora.