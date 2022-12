Spettacolo 'Il povero Piero'

Il Povero Piero è una commedia surreale di Achille Campanile (autore brillante del secondo ‘900) del filone italiano del teatro dell’Assurdo. La vicenda è pervasa da un umorismo sottile e continuo, esilarante in certi momenti. La vicenda, coi suoi relativi equivoci e i suoi continui imprevisti, nasce dal desiderio del personaggio che da il titolo allo spettacolo, cioè Piero, il quale, vittima di una morte inaspettata e improvvisa, lascia comunque scritte le sue volontà. Egli pretende che si dia la notizia della sua morte soltanto dopo aver completato le esequie; senza visite, senza fiori né tutte le altre consuetudini del caso.

La sua famiglia, obbligata da questa sua assurda volontà, si trova quindi a dover tenere nascosto l’evento con grande fatica e smarrimento. La situazione scatena una serie di inconvenienti e imprevisti che daranno il via a una sequenza continua di equivoci e incomprensioni fra i divertentissimi personaggi della famiglia con quelli (altrettanto divertenti) esterni alla casa. I familiari del povero Piero saranno costretti a fare i salti mortali per ottemperare ai desideri del defunto ma infine la notizia trapelerà e allora… arriveranno le visite di rito, con le frasi di rito e le consuete ovvietà che in questi casi si scatenano fra gli ospiti visitatori. A un certo punto, però, arriverà un colpo di scena che cambierà le dinamiche di un normale funerale come tanti altri e scatenerà ulteriori litigi e incomprensioni tutte da ridere.

Lo spettacolo è un trionfo di coralità. Tantissimi attori in scena assicurano una varietà di personaggi e situazioni divertentissime, al limite del parossismo. Il testo si presenta come una partitura di caratteri bizzarri e situazioni surreali che diventano, alla vista e all’ascolto, un coro collettivo vario e dalle molteplici sfumature sonore e psicologiche.