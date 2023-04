Il pranzo di Pasquetta in natura

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia propone una giornate di festa in una delle più autentiche location etnee dalla quale potrete ammirare "a muntagna" come non l'avete mai vista. Sarete ospiti presso l'azienda agricola Musa. Una giornata all'insegna della condivisione, contatto con la natura e cibo genuino. Potrete ammirare animali svariati: cavalli, maialini, caprette, asini.

Menù di Pasqua. Antipasti: Pane con lievito naturale, cotto in forno a pietra e condito, Frittate con prodotti di stagione, Salumi e foraggi locali. Primo. Pasticcio di lasagne con suino nero dei Nebrodi e pesto d pistacchio DOP di Bronte (Az. Agricola Musa). Secondi

Agnello al forno agli aromi locali e patate, Straccetti di capocollo di suino nero dei Nebrodi con Funghi porcini e granella di pistacchio DOP di Bronte. Contorno. Insalata di finocchi, arance e mandorle. Dolci. Torta con crema pasticcera e frutti di bosco. Gelato artigianale al pistacchio di Bronte. Vino, bevande, caffè, amaro. Quota a persona €40,00. Bambini fino a 5 anni gratuito. Menù bambini da 6 a 12 anni €20,00. Prenotazione obbligatoria - messaggio whatsapp al 3928079089.

Menù di Pasquetta. Pane con lievito naturale, cotto in forno a pietra e condito, Torte salate con prodotti di stagione, Salumi e formaggi locali. Primi piatti: Tortiglioni con pesto di pistacchio DOP di Bronte, Penne rigate con funghi porcini e granella di pistacchio di Bronte DOP. Secondo piatto: Grigliata mista alla brace e carne locale. Contorno: insalata con verdure di stagione. Dolci: Colomba artigianale al pistacchio DOP di Bronte. Gelato artigianale al pistacchio. Vino bevande, caffè, amaro. Quota a persona €40,00. Bambini fino a 5 anni gratuito. Menù bambini da 6 a 12 anni €20,00. Info 3928079089. Prenotazione su https://forms.gle/8kV9xFvcEiTJuZWN8.