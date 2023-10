Workshop 'Il ritratto ambientato e la fotografia analogica"

Il Ritratto Ambientato e la Fotografia Analogica. Workshop a cura di Ljdia Musso. 7 ottobre Catania. Unisciti a noi per un'immersione emozionante nel mondo del ritratto ambientato e della fotografia analogica. Questo workshop, tenuto da Ljdia Musso, coordinatrice docente di Slow Foto a Napoli, è un'opportunità unica per sviluppare le tue competenze fotografiche e scoprire il fascino senza tempo della fotografia analogica.

Programma:

1. Introduzione al Ritratto Ambientato: In questa sessione, i partecipanti impareranno le fondamenta del ritratto fotografico e della fotografia analogica e scopriranno come sfruttare l'ambiente circostante per creare ritratti autentici e coinvolgenti.

2. Ferdinando Scianna: Ritratti di Moda in Strada: Un'immersione nel mondo del famoso fotografo siciliano, Ferdinando Scianna. Esploreremo la sua tecnica distintiva e il suo stile unico, focalizzandoci sui suoi affascinanti ritratti di moda ambientati in strada.

3. Sessioni Pratiche di Fotografia: I partecipanti avranno l'opportunità di mettere in pratica le tecniche apprese durante il workshop. Scattando ritratti in ambienti stradali selezionati, potranno sperimentare direttamente l'arte del ritratto ambientato e della fotografia analogica.

Data: Sabato 7 ottobre. Orario: 10:00 - 15:00. Luogo: Duomo di Catania (Esterno). Quota di partecipazione: 50€ , 10€ da versare subito per prenotare. Tariffa scontata 35€ • per studenti • per chi effettua la prenotazione con pagamento anticipato. Pagamento con bonifico bancario Ljdia Musso Unicredit IT42W0200805205000104828221. Posti limitati.

Prenotazioni e informazioni Whatsapp 3714806659 o ljdia.85@gmail.com. Modulo di prenotazione https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceUsblEQbGo9WXNIhq5JocCXlBPAmFbuG7UjyKCyFFzNgm6w/viewform.