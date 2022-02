Il sigillo spezzato - Il mistery game del Monastero dei Benedettini

Venerdì 25 febbraio 2022 alle 20:30 e alle 21:30 ritorna al Monastero dei Benedettini di Catania “Il sigillo spezzato”, il puzzle game che vedrà i partecipanti protagonisti di un misterioso gioco tra le centenarie architetture del complesso monastico. Guarda il promo: https://www.youtube.com/watch?v=3zDfoayIueY. Il sigillo spezzato è un mistery game ambientato in un monumento dal fascino antico: la componente ludica, unita a quella investigativa, vuole essere un mezzo per riscoprire peculiarità e dettagli sull’edificio e su coloro che in questi 464 anni lo hanno abitato. L’iniziativa ideata da Officine Culturali vuole essere un modo diverso per vivere e conoscere il patrimonio storico artistico e rendere protagonisti i suoi fruitori.

L’appuntamento per “Il Sigillo spezzato” è quindi per venerdì 25 febbraio alle ore 20:30 e 21:30. Per partecipare è necessaria la prenotazione chiamando allo 0957102767 o al 3349242464 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e il sabato e la domenica dalle 9:30 alle 17:00 oppure scrivendo un messaggio WhatsApp al 3349242464 o una email a info@officineculturali.net. Biglietto: intero 10,00€ – ridotto studenti e MonasteroCARD 6,00€. Come previsto dal Decreto Legge del 24 dicembre 2021, dal 10 gennaio 2022 per poter accedere ai musei e luoghi della cultura è obbligatorio essere in possesso del Green pass rafforzato, ovvero certificazione verde rilasciata a persone guarite o vaccinate, e indossare la mascherina ffp2. NB: per questioni di sicurezza il “Sigillo spezzato” è vietato ai minori di 14 anni.