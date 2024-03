Ludum: il sole ed i suoi misteri

Il sole e i suoi misteri. Il 17 Marzo sarà una domenica eccezionale al LUDUM per un'apertura mattutina: il Sole darà spettacolo. La nostra stella è nata da una nebulosa oscura e oggi è un sole di mezza età con i suoi 6,4 miliardi di anni e per conoscere meglio la nostra stella abbiano preparato una serie di fantastici esperimenti e attività.

Il laboratorio sul sole con specchi ustori, accendini solari, meridiane e luce collimata, visione con il telescopio del sole, raggi della “morte” e inoltre modellini e diorama. Collegamento in diretta con il satellite N.A.S.A. SOHO – NOAA per osservare il sole dallo spazio.

Un'esperienza unica e interattiva adatta a tutti i visitatori. Il planetario di LUDUM per osservare in un video nell'avvolgente formato Full Dome il sole come non lo avete mai visto, la nostra cupola diventerà magica per voi.

Ancora la cosa più importante potrete visitare al più grande museo della scienza della Sicilia con oltre 100 exibit interattivi accompagnati dalle nostre guide scientifiche, un viaggio tra illusioni ottiche, paradossi meccanici, effetti elettrici e molte altre sorprese che troverete solo al LUDUM.

Una mattina di stupore e divertimento intelligente come solo LUDUM sa offrire. Apertura biglietteria ore 10:00 inizio attività ore 10:30, prenotazione obbligatoria al 3485205905 o allo 095382529. Costo del biglietto 10 € (6€ per i possessori di LUDUM Card) gratis fino a tre anni, consigliamo la partecipazione dall'età scolare fino ai 178 anni.