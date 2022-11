Spettacolo 'Il tamburo magico'

Il Teatro Zig Zag di via Canfora 69, mette in scena tutti i fine settimana, da sabato 5 (alle 18.00) fino domenica 27 novembre (alle 11.00 e alle 18.00), “Il tamburo magico”, un originale spettacolo per bambini che unisce giocosamente burattini e recitazione in prosa. Filippo Aricò interpreta Lev Tolstoj che, ritornato bambino, si diverte a giocare con pupazzi , sagome e forme geometriche e le fa diventare scenario per il suo racconto. Letizia Catarraso firma l’adattamento drammaturgico, i burattini e le scene, creando una versione davvero inedita e divertentissima del racconto che racchiude il progetto educativo del grande scrittore russo.

Per bambini e ragazzi di tutte le età. Prenotazione obbligatoria al 330843843. Ingresso 5 euro. Durata un’ora circa.