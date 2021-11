Il tour del Grand Tour e Palazzo Biscari

Il Tour nel Grand Tour: Palazzo Biscari e Catania vista dai grandi viaggiatori La Sicilia ha da sempre affascinato intellettuali, artisti e scrittori stranieri, da Houël a Goethe da Denon a Brydone; nell’isola a tre punte , per citare Goethe, vi è la chiave di tutto e la Sicilia diventa un’attrazione per i viaggiatori stranieri che giungono nella Trinacria per capirne la diversità e l’unicità e soprattutto per scoprirne la classicità. Sono passati più di due secoli dal Grand Tour, ma le emozioni e le impressioni di quei viaggi sono ancora vivi.

Nel nostro percorso ripercorreremo le tappe più importanti che i viaggiatori fecero a Catania, iniziando dalla Chiesa di San Nicolò l’Arena dei Benedettini, guarderemo con gli occhi dei viaggiatori e leggeremo parte delle loro memorie di viaggio, proseguendo con una passeggiata nel centro storico, osserveremo l’acquedotto romano, il castellum e le terme della Rotonda mirabilmente descritte da Jean Houël.

Passeremo di fronte all’hotel dove ha soggiornato Goethe, entreremo nella dimora del Principe Moncada, Palazzo Biscari, centro ineludibile di ogni itinerario del famoso “Grand Tour”: rivivremo la Catania nobiliare tra Settecento e Ottocento, tra facciate monumentali, scalinate e affreschi. Luoghi che visiteremo: Acquedotto romano, Terme della Rotonda (esterno), Il Leon d'oro (esterno), Terme dell’indirizzo (esterno), Fontana dell’elefante, Palazzo Biscari (interno). COSTO 10 € A PERSONA, BAMBINI SOTTO I 10 ANNI GRATIS. MEETING POINT PIAZZA CURRO' DI FRONTE TERME DELL'INDIRIZZO. Per prenotazioni telefonate o lasciate un messaggio al 3207115715 (whatsapp).