"Il valzer della guerra" di Alice Valenti in mostra al Vuelle Residence di Capo D’Orlando

Dopo 2 anni di fermo a causa delle restrizioni dovute al Covid19, quest’anno l’Arte ritorna al Vuelle Residence in tutta la sua bellezza, in collaborazione con la curatrice d’arte Domenica Scalisi. L’artista prescelta è Alice Valenti, artista-artigiana catanese di fama internazionale anche grazie alle sue numerose collaborazioni, per citarne qualcuna Dolce & Gabbana, Amaro Averna, Di Stefano. Il suo lavoro rappresenta una riflessione sulla ricchezza del patrimonio artistico popolare e sulla restituzione in chiave moderna delle sue potenti e ancora attuali suggestioni.

Con la sua installazione “Il valzer della guerra”, espressamente concepita per il Vuelle Residence, l’artista ci coinvolge in una vera e propria opera cavalleresca. Nella città dove si narra che il paladino Orlando fece una sosta, di ritorno dalla crociata in Terra Santa, prende vita scandendo il prospetto del Residence Vuelle un’epica battaglia tra valorosi guerrieri, compiendo un salto temporale dai poemi medioevali ai giorni nostri.

Quattro protagonisti dell’Opera dei pupi - il paladino Orlando e tre temibili saraceni - sagome in legno dai colori sgargianti e dalle forme geometriche stilizzate, si stagliano sul campo di battaglia dell’edificio, attivando flussi dinamici di energia, ritmi sinuosi che animano le ringhiere come in una partitura musicale. I pupi, in compensato marino e smalti sintetici, sono realizzati dall’artista in collaborazione con lo storico Cantiere Navale Rodolico di Acitrezza. All’interno dell’hotel un “Orlando” retroilluminato, scenografico elemento d’arredo, rimanda ancora una volta alla toponomastica locale. Vernissage in presenza dell’Artista il 31 luglio alle ore 19h00 presso il Vuelle Residence. La presentazione sarà seguita da un piccolo rinfresco. Ingresso libero.