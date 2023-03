Spettacolo 'Il vestito nuovo di Arlecchino'

“Il vestito nuovo di Arlecchino” è lo spettacolo di burattini che sarà in scena dall’11 al 26 marzo 2023, i sabato alle ore 18 e le domeniche, con doppio spettacolo, alle ore 11 e alle 18. Che succede quando perfino Arlecchino vuole sentirsi un comune, tranquillo, anonimo cittadino?

Tutti posso travestirsi per dimenticare se stessi anche se per poco, ma i personaggi del Teatrino sono destinati ad indossare sempre lo stesso vestito. Colombina verrà in aiuto all’amico, ma ci penserà Pulcinella ad ingarbugliare la faccenda. E voi sapete contare? O qualcuno più furbo vi può facilmente imbrogliare? I piccoli spettatori potranno aiutare i nostri pasticcioni con la loro “abilità matematica”! Prenotazione obbligatoria al 330843843. Ingresso 5 euro.