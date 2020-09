Iliade Il Sacrificio Dell’Amore al Teatro Must dopo la pausa Covid. Tornare al teatro per il piacere di farlo. Una voce nell’aria. Un sudario per terra e un corpo cui rendere omaggio. Quel corpo ha avuto più di un nome. Sacrificio e amore in una guerra immortale, i personaggi di Omero sono destinati ad incontrarsi in ogni conflitto che la guerra offre. Archetipi dal nome dimenticato. Poema non solo della forza ma anche dell’amore, un amore che richiede il più alto dei tributi, L’Iliade risuona ancora oggi nella nostra memoria. Il testo , inedito ma che non cela omaggi alla grande poesia, è stato curato per mandare un messaggio che risuoni dritto allo spettatore: Parole al servizio di un veicolo e non di un altare, il pubblico diventa coro e singolo, personaggio guidato da una voce, un io narrante che si annulla per dare forma alla più antica e grande forma teatrale, il rito. Un rito che diventa vera umana condivisione, che abbatte il semplice tasto e le barriere cui ormai siamo abituati. Prevendita al botteghino del Teatro Must e su ctbox.it. 18 Settembre ore 21.00, 19 settembre ore 16 e 30 e ore 21, 20 settembre ore 17.