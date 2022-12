'Illustri illustrazioni - TheNiro'

Illustri Illustrazioni - The Niro omaggia il design italiano. I disegni di The Niro in mostra all’atelier d’arte e restauro SoRu di Catania. A cura di Lina Lizzio. Dal 16.12.2022 al 15.1.2023. Inaugurazione previstà per venerdì 16 dicembre Atelier SoRu, Via Gornalunga, 7 - Catania a partire dalle ore 18.00.

Davide Combusti, in arte The Niro, dal palcoscenico di Sanremo alle illustrazioni in black and white. Cantautore apprezzato sulla scena nazionale e internazionale, celebra nel 2022 i 15 anni di carriera musicale consacrandosi anche all’arte dell’illustrazione. Un fiume in piena, dirompente, versatile, Davide lascia fluire un’ispirazione vulcanica guidato da un raffinato gusto per il bello e per gli oggetti che hanno segnato la storia sociale dal secondo dopoguerra a oggi. Illustri Illustrazioni, progetto artistico attuale, quanto nostalgico, omaggia il design degli anni ’50, ’60, ’70 che ha dato vita a nuovi canoni estetici e a nuove abitudini domestiche e di vita.

The Niro ripercorre le tappe di questa evoluzione per fotogrammi: dalla mini-tv Brionvega alla moka Bialetti, passando per la Fiat 500, la Vespa, la Lambretta, le chitarre Eko e Meazzi, gli amplificatori Binson. Oggetti cult, ben vivi nella memoria di tutti (anche in modo inconsapevole), oggetti che hanno accompagnato la vita delle nostre case e che raccontano una storia, oggetti esposti nei musei di tutto il mondo.

The Niro reinterpreta il design a mano libera, in modo istintivo, se vuoi imperfetto, ma con grande carisma. Un pennarello acrilico bianco corre su supporto nero, ne solca le superfici facendo emergere, come in un graffito, l’immagine: l’oggetto! Illustri Illustrazioni espone contemporaneamente a Milano, Bologna, Roma, Cesena, Sora, Catania, in posti ‘atipici’, dalla liuteria al laboratorio d’arte, in cui i disegni si trovano spontaneamente a casa. Il 16 dicembre Catania accoglierà, all’atelier d’arte SoRu, il corpus dei disegni originali in una mostra che inaugura anche il grande formato.

Per l'intera durata della mostra le riproduzioni su carta saranno ospiti presso le librerie Prampolini di Catania, Colapesce di Messina e Zaratan di Siracusa.