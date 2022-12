Laboratorio per bambini al Parco Paternò del Toscano

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia, Parco Paternò del Toscano e Da Grande Voglio Fare l'Architetto, organizzano " (IM)Pressioni Naturali", un laboratorio per bambini volto alla scoperta e all'utilizzo dei materiali naturali reperibili in giardino da impiegare per la creazione di stampe natalizie.

Dopo l’esplorazione guidata alla ricerca degli elementi naturali, i bambini saranno coinvolti in un'attività artistica che li condurrà a creare delle stampe decorative su carta da utilizzare successivamente per realizzare cartoline o impacchettare i regali natalizi. Parco Paternò del Toscano 18.12.2022 - ore 11.00 -12.00. Tutor: Arch. Martina Pappalardo, dai 4 ai 10 anni, min.7 max 15 bambini.

Quota di partecipazione €15. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU EVENTBRITE https://www.eventbrite.it/e/487108965027. ENTRO SABATO 17/12 MATTINA (PREVENDITA €5,00), saldo in loco. Info 3928079089. Per gli adulti accompagnatori alle 11.00 inizierà il tour del Parco guidato dalla famiglia Paternò. Quota di partecipazione €10,00 p.p. prenotazione e programma da questo link https://forms.gle/W121V87XehQ4gKTL7.