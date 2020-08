Imparare a colorare con Animate | Claudia Marchese

Evento organizzato da Nautilus Academy Nei primi due giorni imparerai a: - "ripulire" un disegno su Photoshop; - importarlo su Animate; - realizzare la lineart pulita ricalcando dal disegno stesso. L'ultimo giorno? Ripetiamo il processo, ma su un tuo disegno che realizzeremo insieme. A fine workshop saprai definire una lineart pulita per i tuoi concept, e una coloritura flat come i cartoni di tendenza. Che aspetti? Invia un'e-mail a segreteria@nautilus.academy per ricevere più informazioni. Corso base, aperto a tutti.