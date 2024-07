Inaugura la nuova arena alla Villa Bellini, sold out per "Il Volo": prima data del Festival

A Catania con un primo sold out prende il via la nuova edizione di "Sotto il vulcano fest", la rassegna di concerti alla Villa Bellini che sarà inaugurata l’11 luglio con l’attesa prima data in Sicilia de Il Volo per il tour estivo “Tutti per uno-Capolavoro”. “Cantare nella nostra terra, la Sicilia, è un ritorno a casa – dichiara il trio – ed è un privilegio che ci rende molto fieri. Il pubblico siciliano è sempre stato tra i più calorosi, ci sostiene sempre con un affetto speciale che ci spinge a dare il massimo. Canteremo per voi, con voi e per la nostra terra, con l'impegno e la dedizione che ci contraddistinguono da sempre. Sarà un viaggio musicale attraverso le nostre canzoni più amate, un'occasione per rivivere insieme i momenti più belli della nostra carriera e per crearne di nuovi indimenticabili”.

La rassegna "Sotto il Vulcano Fest" è organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e rientra nel cartellone di Catania Summer Fest 2024, la kermesse di eventi estivi promossi dal comune di Catania. Un’edizione che regalerà al numeroso pubblico di spettatori - provenienti dall’intera Sicilia e non solo - la novità di un allestimento rinnovato, grazie alla realizzazione della nuova arena nel Piazzale delle Carrozze del Giardino Bellini. Sul palco si esibiranno 18 artisti per un totale di 21 appuntamenti di musica dal vivo con un’offerta variegata per tutti i gusti, le età e le sensibilità musicali.

In cartellone tra luglio e agosto i live di : IL VOLO, TEDUA, ANNALISA, ARIETE, FRANCESCO DE GREGORI, GEMITAIZ, FIORELLA MANNOIA, EMMA, GIGI D’ALESSIO, RENGA NEK, POOH, MAHMOOD, GABRY PONTE, UMBERTO TOZZI, ACHILLE LAURO,MASSIMO RANIERI, FABRIZIO MORO, ANTONELLO VENDITTI