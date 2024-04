Due mostre espositive al circolo culturale 'Giovanni Verga'

Mercoledì 24 aprile 2024, alle ore 18:30, presso il Circolo Culturale "Giovanni Verga" di Vizzini, si inaugureranno due mostre uniche. Da un lato, "UN PERCORSO NEL TEMPO, TRE GENERAZIONI DI PITTORI A CONFRONTO" con opere di Salvatore Grasso, Ottavio Grasso, Carmen Giuffrida, a cura di Valeria Contarino e Marilena Sutera.

Dall'altro, una personale di pittura di Vita Puzzo, un viaggio nei colori e nelle tecniche che si intrecciano nella loro purezza e rappresentazione più intima. Questi due eventi convergono, offrendo al pubblico un'esperienza multisensoriale e riflessiva.

La mostra presenta il lavoro di tre artisti, appartenenti alla stessa famiglia, ma di tre generazioni diverse. Nonostante le diversità dei periodi storici in cui gli artisti hanno vissuto, dei temperamenti di ciascuno e delle tecniche usate, Salvatore ed Ottavio Grasso e Carmen Giuffrida si ritrovano uniti dalla stessa passione e dallo stesso amore per la pittura e questo momento d’incontro e dialogo tra le loro opere, ci offre uno spunto di riflessione sullo sconfinamento dei limiti del tempo e di pensiero che l’operare artistico produce. In parallelo, sarà presentata una personale di pittura di Vita Puzzo.

Colori e tecniche si intrecciano e si mostrano nella loro purezza, nel loro splendore, nella rappresentazione più intima e sentita. Le opere hanno un ruolo fondamentale, eloquente, toccante e non distinguibile da ciò che rappresentano e significano, in quanto esse sono immagini portatrici di comunicazione e significato, di efficacia rappresentativa e di sensi.

Se istintivamente si pensa di appagare solo la vista, nell'osservare la mostra ci viene invece offerta l'occasione di attivare, stimolare e forse riscoprire altri sensi. Tali percezioni e stimolazioni sono indubbiamente frutto del lavoro concreto, espressivo e appassionato dell'artista, che catturano e coinvolgono completamente lo spettatore facendolo partecipe del loro sentire.