Castello Ursino, vernissage per "Ti ricordo Sicilia”, mostra fotografica del maestro Scianna

Giovedì 22 giugno alle ore 12, nelle sale monumentali del Castello Ursino, sarà presentata alla stampa la grande mostra “Ferdinando Scianna. Ti ricordo Sicilia”, curata da Paola Bergna e Alberto Bianda, art director, promossa e prodotta dal Comune di Catania e Civita Sicilia.

La rassegna proporrà al pubblico, dal 23 giugno al 20 ottobre, una selezione di oltre 80 fotografie che attraversa l’intera carriera del grande fotografo siciliano. La visita si sviluppa lungo un articolato percorso narrativo, costruito su diversi capitoli e varie modalità di allestimento in bianco e nero per evidenziare lo stretto legame che unisce l'autore alla sua terra d’origine. Ti ricordo, Sicilia, è un vero e proprio viaggio che permette, attraverso soggetti, immagini, luoghi, riti, festività e usanze, di conoscere ed esplorare la terra tanto cara al fotografo.

Il primo omaggio è alla città natia, Bagheria, pronta a festeggiare il celebre concittadino in occasione dei suoi ottant’anni che cadranno il 4 luglio, poi gli scatti dedicati a Marpessa, la giovanissima modella olandese fotografata verso la fine degli anni Ottanta del secolo scorso per gli allora emergenti Dolce & Gabbana diventando una delle muse dell’artista.

Da sempre uno dei nomi più noti sulla scena nazionale ed internazionale, Ferdinando Scianna è stato il primo fotografo italiano a far parte, dall’inizio degli anni Ottanta, della prestigiosa agenzia Magnum. Ebbe numerosi legami con personalità del mondo dell’arte e della cultura che segnarono la sua carriera, tra questi Leonardo Sciascia, Henri Cartier-Bresson.



L’esposizione nel Castello Ursino ha un allestimento e una selezione di immagini studiata appositamente per la struttura catanese, con contributi video e grafici, per celebrare il rapporto tra il territorio ed il grande fotografo siciliano.La mostra sarà aperta al pubblico sino al 20 ottobre tutti i giorni, dalle ore 10 alle 19. Informazioni e approfondimenti sul sito www.civita.art