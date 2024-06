Inaugurazione 'Sala Frazzetto' al Polo Tattile Multimediale

Da Venerdì 7 Giugno il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille si arricchisce di una nuova sala museale, ampliando l’offerta culturale con nuove opere di arte contemporanea da poter esplorare e “vedere” con il tatto.

Si inaugura infatti la nuova “Sala Frazzetto”, che accoglierà nove sculture realizzate dall’artista e docente di arte Mary Frazzetto, la quale ha voluto farne dono al Polo Tattile Multimediale per il suo Museo Tattile “Borges”.

Si tratta di sculture in gesso, argilla e bronzo che ripercorrono la vita personale ed artistica dell’autrice nel corso degli anni. Opere che il Polo Tattile Multimediale ha ritenuto particolarmente valide per la fruizione tattile, vista la cura delle forme, dei dettagli e delle texture. Opere da toccare, esplorare, comprendere nella loro forma e nel significato che la stessa ha voluto dare loro durante la realizzazione.

La nuova sala amplia quindi l’offerta culturale del Museo Tattile andando a toccare il tema dell’arte contemporanea, non sempre comprensibile al primo approccio, ma che può rivelare profondi significati e trasmettere sensazioni ed emozioni anche intense.

Appuntamento quindi Venerdì 7 Giugno alle ore 10.30 presso il Polo Tattile Multimediale (Via Etnea 602 Catania) per l’inaugurazione della sala alla presenza dell’artista, del presidente della Stamperia Enzo Gueli e di numerosi non vedenti ed ipovedenti che giungeranno da diverse parti della Sicilia.