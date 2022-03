Inaugurazione secondo punto vendita 'Smash'

Smash raddoppia e si fa in due con un nuovissimo punto vendita. Ti aspettiamo DOMENICA 3 APRILE alle 16.00 in via Etnea 688 a Catania. Un nuovo shop con oltre 100 modelli di racchette e tutti i migliori marchi di abbigliamento e prodotti per il padel, con in più un mini campo interno dove avrete la possibilità di provare le racchette e le palline prima di acquistarle.

Un'occasione per incontrare chi condivide come te la passione per il Padel e trascorrere insieme qualche ora di spensieratezza, accompagnata dalla musica del dj set e i drink del barman.

E se verrete in due, Smash vi offre una imperdibile promozione: solo in via Etnea 688 - dal 4 al 8 aprile - porta un amic? e facendo almeno due acquisti insieme avrete entrambi fino al 30% di sconto su una selezione di articoli. Puoi venire anche in metro, siamo a 3 minuti dalla fermata Borgo.