“Incanti Fest”, con “Il brutto anatroccolo” al via dal Zō la rassegna per bambini

Dal 29 agosto al 10 settembre, Zo Centro culture contemporanee di Catania ospita nello spazio esterno di SpiazZo la rassegna di teatro per bambini “Incanti Fest” realizzata in collaborazione con la compagnia La Casa di Creta Teatro per le nuove generazioni. Sette i titoli in cartellone, con cadenza ogni due giorni, per dare ai più piccoli un appuntamento di spettacolo ma non solo, occasione di divertimento e approfondimento su piccoli e grandi temi di vita quotidiana da condividere con i grandi che li accompagnano. Gli spettacoli sono adatti a bambini dai 3 anni in su.



Si comincia, quindi, lunedì 29 agosto, alle 18.15, con un classico delle fiabe per bambini, “Il brutto anatroccolo” di Hans Christian Andersen nella rilettura della compagnia palermitana OTqA OfficineTeatrali quintArmata in collaborazione con la bagherese Casa teatro. La regia dello spettacolo è di Rosamaria Spena, che dirige sulla scena Francesca Sparacino, Marta Di Salvo, Riccardo Polito, l’organizzazione è di Santi Cicardo.



"Il brutto anatroccolo" di OfficineTeatrali quintArmata e Casa teatro



Rosamaria Spena: «La fiaba del “Brutto anatroccolo” contiene in sé molti significati, l’esilio a causa della diversità, attribuita in realtà dal mondo esterno, la ricerca della propria identità a costo di dolore e sacrifici, il valore dell'auto determinazione, il bisogno inesauribile di essere accettati e amati, rischiando pericoli e inganni e, nel contempo, il coraggio di andare avanti e di “provarsi” in un mondo spesso ostile. La nostra riscrittura della celebre fiaba parte da qui. Dall'esigenza istintiva del piccolo protagonista di cercare i perché della sua diversità, che lo hanno sempre messo al centro di derisioni e scherni, specialmente il perché di un amore materno a metà, difensivo ma mai confortante, mai assoluto. Nel viaggio/esilio a cui è costretto il nostro protagonista, che gli fa attraversare luoghi sconosciuti e incontri pericolosi, abbiamo immaginato e creato il personaggio mentore/tutor di un gatto randagio che diventa il ponte di passaggio, per l'anatroccolo, da un vissuto di diversità alla grazia dell'appartenenza. E' questo che si prende in carico la sconfortante solitaria amarezza della piccola creatura, per farla diventare esperienza di vita e guidarla verso una nuova vita; grazie a lui, anche l'esilio dal vecchio luogo in cui era cresciuta, diventa conoscenza, esperienza di forza e di orgoglio, per ritrovare bellezza e identità».



Gli altri spettacoli di “Incanti Fest”: 31 agosto Compagnia di San Lorenzo in “Il cavallo magico”; 2 settembre Castello di Sancio in “Upi Pian Pianino”; 4 settembre Compagnia Decalè in “L’inventore di storie”; 6 settembre La Casa di Creta in “L’isola del Dr. Frankenfood”; 8 settembre La Casa di Creta in “Eccomi!”; 10 settembre Nave Argo in “La cicala e la formica”.



Prenotazioni e info al 3534304936.