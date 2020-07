'Alla conquista del Carisma'

Laboratorio di Espressione del Corpo e delle Emozioni. Per ritrovare se stessi e la voglia di fare, ottenendo sicurezza e fiducia. Un percorso che strutta il teatro per ristabilire l’armonia con se stessi: fisicamente, emotivamente e mentalmente! Una formazione che attinge alla memoria del corpo per risalire fino alla voce e al testo e diventare storia, racconto, narrazione. Lo scopo è affrontare, attraverso vari esercizi, collettivi e individuali, l’esplorazione delle risorse fisiche e emozionali, per accedere a una zona di transito tra il teatro e la vita. Ascoltare il proprio corpo. Legittimarlo alla percezione e all’esplorazione delle emozioni e della storia personale. Imparare ad accogliere uno sguardo, guardare senza pregiudizio. Dare spazio all’immaginazione. Acquisire consapevolezza dello spazio. Svuotarsi per riempirsi nuovamente. Viaggiare senza partire.

Un percorso dinamico e introspettivo. Un approccio sensibile, per ritrovare la voglia di esprimersi, giocando… seriamente. Prevedere abbigliamento confortevole sportivo, di preferenza nero. Si lavora anche a piedi nudi. Portare un breve testo, (una frase, una citazione, uno scritto personale) max 4/6 righe, a memoria. Orario: dalle 19.00 alle 21:00 Costo di partecipazione € 80. Direzione: Paola Greco

www.paolagreco.net. Info e iscrizioni: opencatania@gmail.com - +39 335 8403900. Link: https://vimeo.com/39483663, https://www.youtube.com/watch?v=Vnoma4u0OZ4.