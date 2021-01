Incontro con l'autore "Enrico Caracciolo"

Evento online su Facebook fissato per il 29 gennaio 2021 alle ore 19.00. Enrico Caracciolo, origini napoletane vive in Toscana a Castagneto Carducci. Giornalista e fotografo pedala, viaggia e racconta il mondo visto dalla bicicletta. Il primo viaggio in Corsica a 17 anni e poi tante pedalate attraverso Islanda, Australia, Nuova Zelanda, Alaska, Ecuador, Zimbabwe e Madagascar. Molti reportage anche in Europa dall’Albania alla Norvegia, passando per Austria, Spagna e Francia. Ha collaborato con periodici di viaggio come Itinerari e Luoghi, Qui Touring, Meridiani.

Per il Touring Club Italiano ha scritto la Guida vacanze sul Golfo di Napoli, le isole e la Costiera Amalfitana, Europa in bicicletta e Italia in bicicletta. Fondatore della casa editrice Viatoribus ha pubblicato guide di viaggio secondo la filosofia del turismo slow su Trevi, Matera e Costa degli Etruschi, Colline del Vapore (Toscana) e in coedizione con Ediciclo, Italia in bici con gusto.

Oltre a raccontare luoghi e persone lavora in prevalenza su temi che riguardano la cultura del territorio con particolare riferimento alla progettazione di itinerari e approfondimenti che riguardano artisti, artigiani e produttori agricoli. Dal settembre 2019 è direttore di Itinerari e Luoghi, il mensile tascabile di turismo consapevole.