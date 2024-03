Giochiamo in biblioteca

La Comunità dei LibEri pensa ai più piccoli, ai bambini e bambine in età prescolare che vogliono giocare ancora un poco prima di essere impegnati iniziare a frequentare la scuola primaria. In questa fase della vità si possono accendere gli interessi per la lettura, stimonadlo la naturale curiosotà dei bambini attraverso attività ludiche.

La Biblioteca Vincenzo Bellini di Catania è dotata di una fornitissima sezione dedicata ai bambini e alle bambine in età pre-scolare. Il Comitato popolare Antico Corso, soggetto responsabile del progetto " La Comunità dei LibEri", assieme ad Ester propone un laboratorio di giochi istruttivi e letture, con personaggi e storie da scoprire o inventare insieme.

Scoprirete una biblioteca accessibile, inclusiva e accogliente, dove fare crescere l'amore per i libri e la conoscenza. Età: 4-6 anni. Contributo: 3,00 € per incontro. Partecipanti 12 max. Luogo Biblioteca V. Bellini via Spagnolo 17 Catania. Per iscrizione inviare messaggio whatsapp a: 340 2417248 (Elvira).