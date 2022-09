'L'omino dei sogni' - Il secondo compleanno in compagnia di...

In occasione del nostro secondo compleanno siamo lieti di condividere con voi un pomeriggio speciale in compagnia di Riccardo e Margherita. Siete pronti per scoprire come sono caduti i dentini da latte di Diego? Riccardo e Margherita saranno felici di raccontarvi questa e altre storie insieme al loro amico Luigino!

Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata - Siamo autori e illustratori di libri per ragazzi. I nostri libri sono stati pubblicati da molte case editrici italiane e straniere. I nostri spettacoli di teatro di figura raccontano alle famiglie le storie che più amiamo. Prenota il tuo posto al 351 8805201. Evento gratuito.