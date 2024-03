Incontro 'Catania com'era...'

Tornano gli incontri settimanali in libreria dedicati alla conoscenza di Catania nella nuova sede della libreria Catania Libri in via Etnea 325. Stavolta l'argomento trattato sarà ampio e vasto permetterà di lasciare libero spazio alla mia fantasia e cultura; verranno raccontati luoghi della città che non esistono più o che hanno subito delle trasformazioni.

Sarà un viaggio fantastico nella Catania del passato lasciandovi liberi di chiedere ciò che desiderate,uno spazio maggiore al dialogo, al confronto e al dibattito! Tutto sarà improvvisato. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero WhatsApp 3471565447. L' incontro prevede un contributo ad offerta libera a persona da pagare all'ingresso della libreria.