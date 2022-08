Cerchio di Donne - Demetra

Indirizzo non disponibile

Il “Cerchio di donne”, è un spazio protetto in cui esplorare, curare, conoscere ed esprimere il femminile e la sua ciclicità nelle varie forme: archetipiche, creative, magiche, contemporanee, sciamaniche ecc.. gli incontri si terranno una-due volte al mese ed esploreranno, di volta in volta, i temi suggeritici dalla lunazione in corso e\o dalla stagionalità, guidandoci nella ri-armonizzazione dell'essere e riconnettendoci ai cicli naturali e agli insegnamenti-doni, che questi ci offrono. Ci ritroviamo al 4° incontro, il cerchio prende forma e mette radici.

In questo novilunio di fine estate, esploreremo l'archetipo di Demetra, prima di lasciare spazio all'autunno. Mediteremo sulle sue energie e indagheremo eventuale risonanza nel nostro intimo. Realizzeremo, in oltre, un simbolo della Grande Madre in argilla, da portare con noi e porre sui nostri altari. Sono benvenute tutte le donne dai 12 ai 100 anni e più.

Non importa quali siano le tue competenze, il cerchio è uno spazio di condivisione di Sè, ogni energia presente, porta la propria bellezza a tutto il cerchio.

CONTRIBUTO - Offerta libera e consapevole

PRENOTAZIONE obbligatoria - Info e prenotazioni: Jivan 3890813249

N.B. E' RICHIESTA MASSIMA PUNTUALITA', nel rispetto di tutte le partecipanti, l'evento avrà inizio al massimo 15 minuti dopo l'ora prevista.

"Il Sole dentro Rebeland" è un progetto di autosufficienza, ci troviamo poco distanti dal centro di Nicolosi, le indicazioni esatte per raggiungere il luogo, verranno fornite al momento della prenotazione.