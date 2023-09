Convegno sul REIS

Si terrà a Catania, il 30 settembre 2023, alle ore 19,30, nei locali dell’ex Cinema Esperia, il 4° appuntamento del progetto itinerante “Reis, convegni e spettacoli” promosso dall’Associazione “Gli ultimi cantastorie” di Ragusa, presieduta da Franco Occhipinti, e patrocinato dall’assessorato ai BB.CC. e alla identità siciliana della Regione Siciliana, diretto da Paolo Scarpinato e dalla Soprintendenza di Catania nella persona della dott.ssa Donatella Aprile.

Un progetto espressione della nostra sicilianità a beneficio delle nuove generazioni per valorizzare il patrimonio culturale siciliano materiale ed immateriale. Un’iniziativa itinerante che è partita da Ragusa il 26 agosto scorso e ha proseguito per Terrasini (PA), quindi la città di Agrigento per approdare il 30 settembre a Catania e concludersi il 4 ottobre a Messina.

La Soprintendenza ai BB. CC. di Catania, con un intervento della sua rappresentante, dott.ssa Irene Donatella Aprile, insieme alla direttrice Cricd (Centro regionale inventario catalogazione ed informatizzazione che gestisce il Reis), dott.ssa Laura Cappugi spiegheranno l’importanza di questi enti mentre lo scrittore calatino, Domenico Seminerio, illustrerà la figura letteraria ed artistica di Alfio Patti che a conclusione si esibirà in una breve performance. Interverranno anche il dott. Paolo Patanè, direttore di “Città tardo barocche del Val di Noto” e il sindaco di Paternò, patria di famosi cantastorie, Nino Naso.

A coordinare tutto l’evento, che vedrà nella seconda parte gli spettacoli dei pupi della famiglia Insanguine, l’esibizione del giovane cantastorie Orazio Fusto, del gruppo de “I nanareddi” e del poeta Antonino Magrì, saranno Clara Damanti e Franco Occhipinti. Questi eventi itineranti hanno lo scopo di valorizzare, oltre ai cantastorie iscritti nel Reis, anche le categorie già iscritte nel Registro come i pupi siciliani, gli zampognari, i carretti siciliani.