Sabato 07 ottobre, ore 17,30: Incontro con l’Autore: ROBERTO FERNÁNDEZ IBÁÑEZ (premio Mediterraneum 2023) e LJDIA MUSSO. Presentazione di “Ritum - La danza della metamorfosi” libro d’Artista di Ljdia Musso e del catalogo della mostra Ritum che inaugurerà domenica 8 ottobre ore 10:30 Presso il museo diocesano di Caltagirone.

Ritum: La Danza della Metamorfosi (2022-2023): "Ritum: La Danza della Metamorfosi" è un progetto fotografico straordinario ideato da Lidia Musso. Questo progetto offre ai visitatori un viaggio visivo unico in un rito di passaggio e trasformazione, esplorando i temi della vita, della morte e della rinascita.

Attraverso una serie di immagini suggestive, l'artista ci invita ad abbracciare l'instabilità come parte essenziale del nostro mondo e a riscoprire la bellezza nel costante mutamento. "Ritum" rivela il legame nascosto tra l'ordine e il caos attraverso il gesto del rito. Al centro di questo straordinario progetto si trova il tema intrinseco all'umanità: la metamorfosi.

Le fotografie di Musso catturano l'essenza stessa di questo concetto, invitando i visitatori a contemplare il mistero e la bellezza emergenti quando il vecchio si fonde nel nuovo, l'oscurità si tramuta in luce e la morte dà luogo a una nuova vita. Attraverso l'obiettivo di Ljdia Musso, il ciclo eterno di creazione e trasformazione si svela come una danza, in cui ogni fase della vita riflette la potenza e la bellezza della metamorfosi. Ljdia Musso, calabrese vive e lavora come fotografa a Napoli ed è coordinatrice e docente dell'area didattica Slow Foto di Camera service.

È una creativa, esperta in comunicazione e marketing nonché fotografa. Con una formazione ibrida e internazionale (Roma, Barcellona, Marsiglia, Parigi e Milano) è anche Ideatrice del format innovativo"Caffè Fotografici" per la promozione d'arte e di artisti. Presente a Catania all'interno del Med Photo Fest 2023 con il progetto fotografico "Ritum La danza della metamorfosi" di cui presenterà una selezione di foto che verranno esposte nel museo diocesano di Caltagirone, inaugurazione domenica 8 ottobre alle ore 10:30 e con un libro d'artista che verrà presentato a Catania sabato 7 ottobre al termine del workshop.