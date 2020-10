Incontro 'Educare alle Emozioni senza lo Smartphone'

Lo smartphone sembra essere un valido alleato di fronte alla noia, alla tristezza o alla rabbia dei più piccoli, ma l'utilizzo del dispositivo digitale come un ciuccio sempre pronto all'uso rivela, nel tempo, degli effetti preoccupanti da non sottovalutare. Ecco perchè il Laboratorio Psicoeducativo "Educare alle Emozioni senza lo Smartphone" si pone l'obiettivo di individuare, insieme ai genitori, delle strategie alternative per affrontare noia, tristezza e rabbia dei loro bambini (fino ai 10 anni). 10.10.2020, 10.00-11.30: Noia, 24.10.2020, 10.00-11.30: Tristezza, 07.11.2020, 10.00-11.30: Rabbia. Sede: Via G. Lavaggi, 7 - presso CF Service - Catania. Quota di iscrizione per ogni singolo incontro: 25€. Per Info e Prenotazioni: Facebook: Lucia Musmeci - Psicologa Digitale. Instagram: luciamusmeci_digitalpsy, luciamusmeci.psi@gmail.com, 3202124784.