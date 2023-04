Incontro 'Un ponte tra le culture: la multietnica Catania medioevale'

Un ponte tra le culture: la multietnica Catania medioevale - Quando si pensa al Medioevo si incappa spesso nel falso ideologico di un periodo buio e sanguinolento, in cui le “religioni del libro” si davano costante battaglia e causando un generale depauperamento.

Eppure, tra i vicoli di una delle più insospettabili città, emergono silenziosi testimoni di una età di comunicazione, di dialogo, di integrazione.

In una insolita passeggiata urbana, insieme alla Guida Turistica Iorga Prato, scopriremo infatti la multietnica Catania, attraverso le sue due Giudecche verso la sua Medinah, tra Islam ed Ebraismo scoprendo un passato attivo e dinamico, dove il Cristianesimo assumeva la posizione di terzo polo in un equilibrio non sempre perfetto, ma umanamente ricercato.

Ore 15.30 appuntamento piazza Dante – introduzione

Ore 16.00 Giudecca Soprana – gli Ebrei a Catania

Ore 16.30 Giudecca Sottana – le due giudecche

Ore 17:15 piazza Duomo – Un Elefante, mille storie

Ore 17:30 Medinah-el-Fil – la questione islamica

Ore 18:00 Civita – un ponte tra le culture

Ore 18:30 Antico Corso – il thema di Sikelia

Ore 19:00 rientro in piazza Dante – saluti.

Quota di partecipazione 12€ di cui 4€ devoluti ad EMERGENCY. Per prenotazioni: catania@volontari.emergency.it / 3483622436.