Incontro “Esserci a fatica – viaggio fra le solitudini”

Indesiderati, mal voluti al punto da risultare “invisibili”, tranne quando la cronaca ne parla in qualche trafiletto. Sono i senza fissa dimora, i senzatetto, insomma quelli che non hanno casa, abitazione, vivono per strada. Di loro si occupa a Catania l’Arbor – Unione per gli Invisibili, nata durante il lockdown e circolo dell’Auser-CGIL.

La sera di venerdì 12 agosto 2022 si parlerà di loro, di cosa li porti a vivere per strada e di come nascono reazioni ed omissioni verso loro, in “Esserci a fatica – viaggio fra le solitudini”, evento organizzato dalla Biblioteca Navarria Crifò di Catania le cui attività sono sostenute dall’Otto per Mille Valdese.

A condurre la serata sarà Roman Henry Clarke, Direttore Responsabile di Sicilia Channel, che è media partner dell’evento. A partire dalle 20.30 nel giardino della Chiesa Valdese di Catania sito in via Naumachia 18/a si inizierà con un incontro con i responsabili dell’Arbor, che risponderanno alle domande dello stesso Clarke.

A seguire, Serena Cocciante dialogherà con Livio Spanò, coautore di “Esserci a fatica”, il libro che dà il nome alla serata, uscito sul finire del 2021 per i tipi di Edizioni Underground.