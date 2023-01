Incontro con Orazio Indelicato alla 'Sala Magma'

Sabato 21 gennaio 2023, a partire dalle ore 18.00, appuntamento alla Sala Magma di Catania, sita in Via Adua 3, per festeggiare insieme l'ottantesimo compleanno del poeta e paroliere catanese Orazio Indelicato.

La serata è organizzata dal Centro Culturale e Teatrale Magma, in collaborazione con 'La bottega della poesia'. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni 095 444312 – 3280466149 -3333337848 - mail@centromagma.it .