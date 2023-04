“Memorie del fuoco”: racconto straordinario di vulcani e persone

Giovedì 20 aprile, a partire dalle 17.30, Zo Centro Culture Contemporanee di Catania, ospita una giornata di riflessione scientifica e culturale allo stesso tempo – fra talk, proiezioni, teatro e arte - sul tema dei vulcani, dove l’Etna è ovviamente al centro della trama. “Memorie del fuoco - Racconti di un vulcano” è un evento che vede la sinergia fra Z? Centro Culture Contemporanee e il Catania Film Fest, il festival diretto da Cateno Piazza, Laura Luchetti e Emanuele Rauco e prodotto dall’associazione culturale “Alfiere Productions” di Daniele Urciuolo.

L’evento è promosso con il patrocinio dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana.

Per tutta la durata dell’evento sarà in esposizione Omaggio all’Etna, opere di Salvatore Bonaiuto. L’ingresso è libero tranne che per la proiezione del film “Fire of love” di Sara Dosa che prevede un biglietto di € 7. Info: 3280246936. Indirizzo: Z? Centro culture contemporanee, piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.