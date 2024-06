Dagli Orti Sociali alla tavola: degustazione ed incontro col produttore

Venerdì 7 giugno appuntamento con la cooperativa sociale ??????? – ???? ???????, una virtuosa realtà che nasce allo scopo di far conoscere e sensibilizzare la cittadinanza sulle scottanti tematiche legate allo sfruttamento lavorativo, stimolando il percorso di ciascun beneficiario verso l'auto-determinazione e l’inserimento attivo nel tessuto sociale.

I loro Orti Sociali, che contano due ettari di natura immersi nella città di Ragusa, sono un posto dove la terra profonde energie, la tradizione insegna e l’innovazione migliora.

Proxima utilizza solo sostanze naturali, rispettando l’equilibrio del nostro ambiente e la sua biodiversità, riscoprendo il valore dell’agricoltura locale e della filiera corta.

Inoltre, la cooperativa sostiene una politica di contrasto agli sprechi alimentari: dopo aver raccolto i frutti e la verdura di stagione dagli orti ed averli opportunamente selezionati, trasformano le eccedenze in conserve per regalarvi il gusto di un barattolo magico.

E quindi non ci resta che assaggiare questi meravigliosi prodotti all’interno del menù:

Spiedini di ortaggi e verdure sott’olio Proxima

Bruschetta con stracciatella di bufala ragusana e capuliato

Cocotte di uova fresche con crema di carote e salvia

Cuccìa alla Norma

Muffin alle noci con yogurt di bufala Monti Iblei (pistacchio e mandorla)

Costo € 25 incluso di calice di vino ed acqua. Alle ore 20.00 avrà inizio l'incontro col produttore. Vi ricordiamo che l’evento è su prenotazione ed i posti limitati. Se avete prenotato, ma non riuscite a partecipare, vi preghiamo di comunicarcelo in modo da poter avvertire le persone in lista d’attesa. Info e prenotazioni: 0953789677 (Anche Whatsapp).