La Biblioteca Navarria Crifò e Area Teatro sono lieti di invitarVi all'evento "Infinita Poesia - Cunto per Víctor Jara" con Alessio Di Modica.

Victor Jara è stato un artista straordinario metteva al primo posto la libertà, l’amore smisurato e concreto per i più deboli. Veniva dalla fame e dalla povertà, per questo la gente del popolo lo sentiva come uno di loro, aveva un senso di familiarità con gli abitanti delle periferie del Cile che raramente si può trovare in un artista così famoso.

Per la sua laica devozione all' arte libera, durante il golpe del 1973 fu arrestato, portato allo stadio del Cile e lì torturato e ucciso, col gusto di torturare chi rappresentava la voce libera del popolo.

La sua storia non è molto conosciuta, con il cuore in mano Alessio Di Modica si presenta al pubblico senza nulla altro se non i cocci della vita dell’artista cileno per creare un racconto fatto di delicatezza, crudeltà, dolcezza e di una tenera fame di umanità. Semplice è la lingua di questo spettacolo perché ispirata ad un uomo semplice e vero. Ovviamente raccontare questa storia significa anche raccontare la storia del Cile e poi nel Cile del Golpe, nell' 11 settembre meno noto.

Tutto queste cose fanno di questo spettacolo un dono prezioso alla memoria e ai tempi che viviamo. Con questo spettacolo la compagnia Area Teatro chiude la trilogia del futuro cominciata nel 2020 con lo spettacolo 20 anni- cronache del g8 di inizio millennio dal g8 di Genova con un progetto di crowdfunding che ha portato alla realizzazione del Partigiani della Memoria Tour; seconda tappa della trilogia è stata la Favola Industriale Blues prodotta nel maggio del 2023 con la coproduzione di Re-common e finita con INFINTA POESiA-cunto per Victor Jara .

La trilogia racconta di visioni del futuro, di persone e territori che credono, hanno lottato e lottano per costruire il migliore dei mondi possibili. Ingresso libero con contributo volontario.