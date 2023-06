Inizia il Catania Pride 2023, il programma della settimana

“Lo abbiamo chiamato Polpo di Stato perché il Pride è storicamente un momento di rivendicazione e di riappropriazione; abbiamo voluto riappropriarci di un termine che nel territorio catanese è utilizzato in maniera dispregiativa verso i membri della nostra comunità, lo abbiamo svuotato del suo significato negativo e lo abbiamo riutilizzato e rivendicato con grande orgoglio”.

Sabato 10 giugno si è tenuta la Conferenza stampa per presentare il programma del Catania Pride 2023. Sono intervenuti Daniele Russo, Luca Bruno ed Emilia Munoz, offrendo un'anteprima dei principali eventi e sottolineando l'importanza della lotta per i diritti LGBTQIA+. Daniele Russo (Comitato Pride), ha descritto il programma degli eventi della settimana del Pride Village evidenziando l'ampia varietà di iniziative che si terranno durante i quattro giorni di celebrazione della settimana che precede il corteo finale del Pride 2023; ha sottolineato l'importanza di offrire uno spazio inclusivo e sicuro per tutte le persone queer. Luca Bruno (Comitato Pride, Colapesce), ha presentato il documento politico di quest’anno ribadendo come il Pride Village e il Pride siano un'opportunità per rivendicare i diritti della comunità LGBTQIA+ e per creare consapevolezza sulle sfide che, come comunità, siamo tenute e tenuti a portare avanti. Emilia Munoz (Comitato Pride), ha condiviso i dettagli sul percorso del corteo finale, in cui, fra le diverse iniziative, si prevede un omaggio in onore di Stefano Pieralli, attivista per i diritti LGBTQIA+ che ci ha lasciato di recente. La parata culminerà con una corsa “cento metri” in tacchi a spillo, simbolo di sfida e determinazione, per ricordare l'impegno di Stefano verso la comunità queer. Il corteo prevede inoltre un’area di decompressione situata alla Villa Bellini e saranno disponibili dei tappi per le orecchie per persone con spiccata sensibilità al rumore che si possono richiedere sia all’inizio del corteo che durante tutto il percorso; gli interventi finali che chiuderanno il corteo saranno tradotti in lingua dei segni. Il Comitato Pride ricorda alla comunità che il Pride rappresenta un momento di orgoglio e rivendicazione fondamentale per la comunità LGBTQIA+ e non solo, per questo in sede di conferenza stampa è stato ribadito l’invito a tutta la città. Le iniziative del Catania Pride avranno luogo dal 13 al 16 giugno al Bastione degli Infetti (Via Torre del vescovo, CT) e si concluderanno con il corteo finale il 17 giugno.

Il programma completo della settimana:

Martedì 13 giugno

Ore 17:00

Salotto Erotico;

Chiacchierata sulla sex positivity con il Comitato Catania Pride.

Ore 18:00

Presentazione del libro "Storie senza Dogmi" di e con Adele Orioli, UAAR Nazionale, modera Dario Accolla.

Ore 20:00

Presentazione del libro "Dalla Parte del Torto" di e con Alessandro Motta, modera Rosa Maria Di Natale.

Ore 21:30

Live: Unhuman.

Mercoledì 14 giugno

Ore 17:00

Heels Dance

Workshop di danza sui tacchi con Giulia Strano e Graziano di Stefano.

Ore 18:00

Discussione sul futuro dei diritti delle persone trans con Elena Pucci, avvocata di Rete Lenford.

Ore 20:00

Presentazione del libro "L'anello di Bindi" di e con Ferdinando Molteni, modera Vera Navarria.

Ore 21:30

Live: Babil On Suite.

Giovedì 15 giugno

Ore 17:00

Vogueing

Workshop con Giulia Strano e Graziano Di Stefano.

Ore 18:00

Live "L3 Stregh3"

Chiacchiere tra amich3 su questioni LGBTQIA+, femminismi e umanesimo vario.

Ore 20:00

Presentazione del libro "Stranizza" di e con Valerio La Martire, modera Emanuele Liotta.

Ore 21:30

Dj Set.

Venerdì 16 giugno

Ore 17:00

Let's Get Drag

Workshop sul Makeup Drag.

Ore 18:00

Dialogo sul Movimento LGBTQIA+ con Luigi Carollo, Palermo Pride, Alessia Crocini, Presidente nazionale di Famiglie Arcobaleno e Franco Grillini, Presidente onorario di Arcigay.

Ore 20:00

Antimafia e comunità LGBTQIA+ con Daniela Falanga, delegata a Legalità, lotta alle mafie e carceri in Arcigay Nazionale e Matteo Iannitti de I Siciliani Giovani.

Ore 21:30

Liberation Ball!

Immergiamoci nel mondo delle Ball Room!

Evento di chiusura del Pride Village.

Sabato 17 giugno

Ore 17:00

Piazza Cavour