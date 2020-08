30 Agosto INSIEME TOUR in Villa Bellini a Catania. L’ingresso è assolutamente gratuito ma per le norme anti covid vigenti e per garantire il distanziamento sociale previsto per legge, bisogna prenotare i posti inviando un messaggio WhatsApp al 335-7432336 con nome, cognome, data e luogo di nascita e numero telefonico. Posti limitati.