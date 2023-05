InterSezioni Festival, Pianoforti e percussioni al Sangiorgi per i capolavori di Bernstein e Gershwin

Due grandi classici della storia della musica contemporanea saranno al centro del prossimo concerto di InterSezioni, il festival catanese dedicato alla musica contemporanea diretto da Giovanni Sollima ed organizzato dalla Camerata Polifonica Siciliana. Sabato 3 giugno alle 19 il Teatro Sangiorgi, in via Sangiuliano, ospiterà il concerto “Bernstein/ Gershwin” dedicato ai due grandi capolavori di Leonard Bernstein e George Gershwin che saranno eseguiti dai percussionisti di Officina del Ritmo con i pianisti Maria Pia Tricoli e Alistair Sorley.

Nella prima parte del programma sarà proposta la versione originale di “Un americano a Parigi”, certamente il poema sinfonico più famoso di George Gershwin composto nel 1928 e da cui fu tratto l'omonimo film musical nel 1952 , nella versione per due pianoforti e percussioni. Nella seconda parte del programma saranno proposte le Danze sinfoniche eseguite per due pianoforti e percussioni tratte da “West Side Story” di Leonard Bernstein (1957), tra le più eseguite da tutte le più grandi orchestre del mondo e considerate, a ragione, un capolavoro d’autore. Anche in questo caso si tratta di un'opera nata a teatro e che sull'onda del successo è stata proposta anche al cinema nella versione film musical che ha mantenuto le musiche “colorate” di Leonard Bernstein fatte di trombe, percussioni, ritmi di danza swing, mambo, cha-cha e canzoni sentimentali.

Officina del Ritmo. Nasce dall’idea del musicista Franz Minuta, che ne è il promotore, di mettere insieme alcuni fra i migliori percussionisti di formazione classica siciliani. La formazione è a organico variabile: va dal duo al sestetto e prevede la collaborazione di altri strumenti, in questo caso il duo pianistico Tricoli/Sorley. Tutti i componenti del gruppo si sono distinti vincendo audizioni e concorsi presso le principali istituzioni musicali nazionali. Maria Pia Tricoli.

Il programma del festival InterSezioni prosegue giovedì 8 giugno al Cut - Centro Universitario Teatrale di Catania con il concerto della Piccola Orchestra Altin. Il festival InterSezioni riserva a tutti gli studenti l'ingresso a prezzo ridotto e agli studenti dell'Università di Catania e del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania biglietti speciali da 2 euro previa prenotazione scrivendo a cps@cpsmusic.com