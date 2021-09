'Io corro per loro' - Corsa solidale per la ricerca al Cus Catania

Appuntamento domenica 26 settembre 2021 presso il CUS Catania alle ore 10:30, alla corsa solidale non competitiva "Io Corro per Loro". Tutti i fondi raccolti andranno devoluti per la ricerca a favore dei tumori infantili. I nostri guerrieri necessitano di cure adatte. Anche Ibiscus Corre per sconfiggere i tumori infantili. L’obiettivo è il progetto europeo “Fight Kids Cancer”, appoggiato dalla federazione nazionale FIAGOP, della quale IBISCUS ne fa parte. Alla nostra squadra prenderanno parte Spider-man, Marshall ed Elsa. Per partecipare all'evento, invia la tua adesione entro il 22 settembre a info@ibiscusonlus.org. Oppure contattando la segreteria Ibscus 329 652 0501. Greenpass obbligatorio.

