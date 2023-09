Riposto, presentato a Palazzo Vigo il libro "Io penso positivo"

"Io penso positivo – Diario di bordo di una pandemia" è il titolo del volume scritto dal Cavaliere della Repubblica Brigida Morsellino, preside dell’istituto nautico di Catania, presentato nei giorni scorsi a Palazzo Vigo a Torre Archirafi, nell’ambito delle ‘Storie d’estate’ di Riposto. Un viaggio surreale ed emozionale nei primi momenti della pandemia, caratterizzati dall’improvvisa gestione della scuola in smartworking. A condurre la serata, all’insegna della musica e della poesia, Alessandra Raffa, psicologa. Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura Elisa Torrisi e del vicepresidente del Consiglio comunale Salvuccio Leotta, sono intervenuti l’ingegnere navale Mariangela Leotta e Nunziatina Spadafora, in qualità di rappresentanti del coordinamento donne. Presenti, inoltre, anche il luogotenente Salvatore Raciti, in rappresentanza del Tenente di Vascello Diletta Volpe, comandante del Circomare Riposto, e il professor Antonio Scamardella, presidente della Its Catania.

"Siamo felici di aver ospitato questo appuntamento culturale – dichiara l’assessore Elisa Torrisi - Ho portato i saluti del sindaco Davide Vasta, assente per altri impegni, e ho ringraziato gli organizzatori per aver arricchito il nostro cartellone estivo. Se in poco tempo siamo riusciti ad organizzare una serie di eventi culturali variegati e di alto profilo, è merito anche delle associazioni del territorio che ci hanno sostenuto. Una collaborazione proficua – conclude – che ripeteremo anche in futuro". Una serata fortemente voluta dal capitano Angelo Russo, della delegazione di Riposto del Collegio nazionale capitani di Lungo Corso e Macchina, attualmente retto dal presidente Giovanni Lettich. Il Collegio Nazionale Capitani di Lungo Corso e di Macchina è un’associazione professionale indipendente senza fini di lucro nata a Genova nel 1946. Con ben 47 sedi ubicate in tutta Italia, il Collegio Nazionale Capitani di Lungo Corso e di Macchina è un sodalizio tra gli ufficiali in attività, gran parte dei diplomati nautici, gli ufficiali in quiescenza, ex ufficiali della Marina impegnati a terra nei vari settori marittimi e gli ufficiali della navigazione interna. Fanno inoltre parte dell'associazione, in qualità di soci aderenti, numerosi addetti alle costruzioni navali ed associazioni di categoria aventi scopi affini a quelli del Collegio. L’intrattenimento musicale è stato curato da Luisa Cariola con letture a cura di Leo Forzisi.