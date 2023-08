Irene Grandi LIVE a Zafferana Etnea, concerto rinviato

Il concerto di Irene Grandi “Io in blues”, previsto lunedì 7 agosto all’anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (CT), nell’ambito di Etna in scena, per sopraggiunti ed inderogabili motivi di carattere logistico-organizzativo, viene rinviato a data da destinare.

È possibile ottenere il rimborso dei biglietti acquistati producendo richiesta via mail a info@eventiolimpo.it entro il prossimo 16 agosto.