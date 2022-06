Referendum sulla Giustizia, Italia Viva dice si ed organizza un evento informativo

Italia Viva dice sì ai 5 quesiti referendari sulla giustizia. A spiegare le ragioni del sì saranno il coordinatore regionale di Italia Viva Davide Faraone e quello provinciale Salvo Nicosia. L’appuntamento è per mercoledì 8 giugno alle ore 18:30 presso Corthè (via Francesco Crispi, 235 Catania). “Abbiamo bisogno di avere una giustizia più equa”, dice il coordinatore provinciale Salvo Nicosia: “la politica ha il dovere di occuparsene e i parlamentari l’obbligo di dare vita a una riforma. L’occasione del referendum non può essere sprecata”.